Украина ежедневно теряет 50 защитников, потери РФ в 5 раз больше - Зеленский

Украина ежедневно теряет 50 защитников / коллаж офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Украина ежедневно теряет по 50 военнослужащих. Однако ежедневные потери России в пять раз больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France.

Президент акцентировал внимание на том, что эти данные являются оценочными. Точные данные пока заведомо не разглашаются.

"Украинская позиция – не сообщать точных цифр раненых и погибших украинцев с начала войны. Мне предоставляют данные, но с цифрами надо быть осторожными, потому что речь идет о человеческих жизнях", – сказал Владимир Зеленский.

К тому же эти данные приведены без учета жертв среди гражданских лиц.

Потери Украины и России в войне

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что потери ВСУ в войне против РФ составляют более 9 тыс. человек. Однако точное количество погибших определить невозможно из-за оккупации населенных пунктов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов. По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они находятся в удобной позиции – обороне.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает, что количество раненых и убитых российских оккупантов может достигать 150 тыс. человек.

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