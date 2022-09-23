Украина ежедневно теряет 50 защитников, потери РФ в 5 раз больше - Зеленский

Президент Украины привел данные без учета жертв среди гражданских.
Украина ежедневно теряет по 50 военнослужащих. Однако ежедневные потери России в пять раз больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France.
Президент акцентировал внимание на том, что эти данные являются оценочными. Точные данные пока заведомо не разглашаются.
"Украинская позиция – не сообщать точных цифр раненых и погибших украинцев с начала войны. Мне предоставляют данные, но с цифрами надо быть осторожными, потому что речь идет о человеческих жизнях", – сказал Владимир Зеленский.
К тому же эти данные приведены без учета жертв среди гражданских лиц.
Потери Украины и России в войне
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что потери ВСУ в войне против РФ составляют более 9 тыс. человек. Однако точное количество погибших определить невозможно из-за оккупации населенных пунктов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов. По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они находятся в удобной позиции – обороне.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает, что количество раненых и убитых российских оккупантов может достигать 150 тыс. человек.
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