Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили

Предстоятель Восточной православной церкви патриарх Варфоломей прибыл в Украину / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по случаю 30-летия независимости.

Зеленский отметил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Варфоломей посещает нашу страну уже в третий раз, передает пресс-служба Офиса президента.

"И (визит в Украину, - ред.) именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом", - отметил глава государства.

Со своей стороны Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил президента Украины за приглашение посетить Украину, которая празднует 30-ю годовщину независимости.

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - сказал он.

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Во время разговора со Вселенским Патриархом Зеленский отметил, что наша страна является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий, и поблагодарил за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в Украине.

Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем / president.gov.ua

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

Тем временем Православная церковь Украины анонсировала, что в субботу, 21 августа, в Михайловском Златоверхом соборе по случаю визита Вселенского патриарха в 10:00 начнется благодарственная молитва (доксология).

В ПЦУ отметили, что на территорию Михайловского Златоверхого монастыря можно будет попасть только через ворота напротив здания МИД (недалеко от фуникулера), с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.

"Во-вторых, чтобы не опоздать – приходите заранее. Проход будет открыт с 8 часов утра. Учтите, что парковка автотранспорта в центре Киева будет ограничена, а Михайловская площадь – перекрыта сценой. Для прохождения мер безопасности с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также средства индивидуальной защиты – маски", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, предстоятель Восточной православной церкви патриарх Варфоломей прибыл в Украину. Он возглавил делегацию, которая будет участвовать в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости украинского государства. В последний раз он был в нашей стране в 2008 году.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.