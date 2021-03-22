Жена топ-чиновника похвасталась щенком за кругленькую сумму

Стоимость щенка можно сопоставить с месячной зарплатой Углавы. Месячный оклад первого замдиректора НАБУ Гизо Углавы составляет 139 694 грн.
Супруга первого замдиректора НАБУ Гизо Углавы в Сети похвасталась пополнением в их семье - щенком породы мальтипу. Цена домашнего любимца стартует от 100 тысяч гривен, пишет Инсайдер UA.
Супруга Углавы, Тамара Авалиани, выложила фото домашнего любимца, который сидит в люксовой сумке Royal Garden, стоимость которой стартует минимум от 250 тысяч гривен.
Стоимость щенка можно сопоставить с месячной зарплатой Углавы. Месячный оклад первого замдиректора НАБУ составляет 139 694 грн. Гизо Углава получил украинское гражданство в 2015 году. До этого, работал в Грузии в команде Михо Саакашвили. Судя по фото в соцсетях семья Углавы не переехала в Украину, а продолжает жить роскошной жизнью в Грузии.
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Автор: Екатерина Трохимчук