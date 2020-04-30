Суд избрал меру пресечения для женщины, которая гуляла с головой дочери

Женщину, которая гуляла с головой своей дочери, взяли под стражу / Фото: скриншот

В Харькове Ленинский районный суд взял под стражу на 60 суток жительницу поселка Подворки Дергачевского района, которую подозревают в убийстве собственного 13-летнего ребенка.

Как сообщает Суспільне, 38-летняя женщина устроила истерику в суде, поэтому судья Виктор Викторов покинул зал заседаний.

Обвиняемая кричала, что ее настоящий судья Бог и отрицала, что в суде произносят ее имя. Позже судья вернулся, однако женщина вновь его перебивала и не давала огласить приговор. Поэтому подозреваемую вывели из помещения.

Следователь просил взять ее под стражу без возможности внесения залога, а государственный адвокат просила домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.

Местное издание Типичный Харьков сообщает, что женщина жила с дочерью и братом, который злоупотреблял спиртными напитками, бил ее и приставал к 13-летней девочке. Подозреваемая неоднократно обращалась в полицию, однако дебошир оставался безнаказанным.

Ранее соседи рассказали детали о матери-убийце.

Напомним, жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.