ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - Гайдай

ВСУ уничтожили около 500 оккупантов в районе Мариинки / коллаж 93 ОМБр, общественное

Российские оккупанты пытаются забросать украинских военных "пушечным мясом", они постоянно бросают силы, чтобы разорвать линию обороны. Однако украинские защитники "двухсотят" врага, не давая продвинуться вперед. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Только в районе Макеевки на Сватовщине оккупанты потеряли около 500 своих солдат - почти батальон. Именно в этом районе воюют преимущественно новые мобилизованные и "вагнеровцы", которых набрали из российских тюрем.

Оккупанты пытаются продвигаться вперед буквально по трупам своих солдат. Они даже не собирают тела ликвидированных, потому что тогда придется выплачивать компенсации семьям.

Кроме того, российские военные хотят захватить Белогоровку.

"Это определенный плацдарм. Плюс они понимают, что если Белогоровку они не смогут захватить, то следующим населенным пунктом может быть уже Лисичанск", - сказал Гайдай.

Он убежден, что оккупанты сами будут бежать из Северодонецка, если украинские военные выбьют их из Лисичанска, Кременной и Сватово.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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