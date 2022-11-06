УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - Гайдай

6 ноября 2022, 12:06

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны Украины и идут по трупам своих же солдат.

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - Гайдай
ВСУ уничтожили около 500 оккупантов в районе Мариинки / коллаж 93 ОМБр, общественное

Российские оккупанты пытаются забросать украинских военных "пушечным мясом", они постоянно бросают силы, чтобы разорвать линию обороны. Однако украинские защитники "двухсотят" врага, не давая продвинуться вперед. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Только в районе Макеевки на Сватовщине оккупанты потеряли около 500 своих солдат - почти батальон. Именно в этом районе воюют преимущественно новые мобилизованные и "вагнеровцы", которых набрали из российских тюрем.

Оккупанты пытаются продвигаться вперед буквально по трупам своих солдат. Они даже не собирают тела ликвидированных, потому что тогда придется выплачивать компенсации семьям.

Кроме того, российские военные хотят захватить Белогоровку.

"Это определенный плацдарм. Плюс они понимают, что если Белогоровку они не смогут захватить, то следующим населенным пунктом может быть уже Лисичанск", - сказал Гайдай.

Он убежден, что оккупанты сами будут бежать из Северодонецка, если украинские военные выбьют их из Лисичанска, Кременной и Сватово.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

Другие новости:

война в Украине вторжение России война на Донбассе Сергей Гайдай новости Луганской области
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

Реклама
11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

Реклама
02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

21:30

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

21:03

Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дроновВидео

21:02

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

20:27

В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривенВидео

20:14

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в ИранеВидео

20:10

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

19:48

Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войнеВидео

19:38

Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для УкраиныВидео

19:23

Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем КондратюкомВидео

19:20

Что будет после полного распада Россиимнение

Реклама
18:55

"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от ЗеленскогоВидео

18:50

Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

18:28

Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФВидео

18:26

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор КьелдалВидео

17:58

Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитанияВидео

17:31

Зеленский поддержал идею о полном запрете работы российских артистовВидео

17:31

"Орбана вытащили из заднего места Путина": в Варшаве устроили яркий перформансВидео

17:18

Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

17:17

Успел повоевать аж 1,5 часа: российский оккупант установил "рекорд" в УкраинеВидео

16:59

Воевавший в Украине оккупант устроил пожар РФ: в ночном клубе погибли 13 человекВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять