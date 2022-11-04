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"Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - Гайдай

4 ноября 2022, 15:28

В Луганскую область свезли огромное количество недавно мобилизированных и осужденных.

ВСУ, Гайдай
Россия пытается прорвать линию обороны в Луганской области / Коллаж Минобороны Украины, Суспільне

Российские оккупанты отправляют "пушечное мясо" в атаку, пытаясь прорвать линию обороны украинских военных в Луганской области. Самые тяжелые бои сейчас на Сватовском и Кременском направлениях. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"После обстрелов, стандартная тактика: отправляют подразделение к взводу, чтобы они шли в наступление. Они гибнут и отправляют сразу следующий, или снова обстрел, и снова следующий. Там у нас такая ситуация, что они даже погибших не забирают. Второе или третье, идущее в наступление подразделение, они идут по трупам своих", — говорит Сергей Гайдай.

Именно в Луганскую область Россия перебросила огромное количество мобилизированных и осужденных.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Сергей Гайдай новости Луганской области
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