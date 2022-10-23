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"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФ

23 октября 2022, 21:15

Илья Пономарев говорит, что в России люди хотят понимать, ради чего Путин устроил войну.

Путин, Пономарев
Путин, Пономарев / ua.depositphotos.com

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов рассказал, как мобилизация в РФ повлияет на ход войны в Украине.

"На мой взгляд, мобилизация принципиально не повлияет на состояние российской армии, но повлияет на количество жертв, которые будет нести российская армия на поле боя. Ведь мобилизованных в РФ совершенно не учат – их просто бросают в топку как пушечное мясо", - говорит Пономарев во время чата на Главреде.

Пономарев отмечает, что в России люди хотят понимать, ради чего Путин устроил войну.

"Почему люди обеспокоились – понятно. До этого им говорили, что это не война, а "специальная военная операция", что это дело профессионалов, что мы со всем справимся, а вы сидите тихо на своих диванах, болейте за наших по телевизору, мы обязательно победим и принесём вам эту победу на блюдечке, вы ни о чем не беспокойтесь, всё правильно. Но теперь оказывается, что это не "специальная военная операция", а война, и она касается каждого, и каждый может там погибнуть, а во имя чего – люди по-прежнему не понимают. До 20 сентября они могли даже не задавать этот вопрос – мол, не нашего ума дело, мы к этому решению отношения не имели, кто прав, кто не прав, хрен его знает, Путин говорит, что, если бы мы не начали, на нас напали бы, ему виднее, нас это всё равно не касается, мы не можем на это повлиять и в этом не участвуем, потому просто наблюдаем за этим, как за футбольным матчем. А сейчас уже всё иначе, и, раз это касается каждого, люди хотят понимать, ради чего всё это, и верить в возможность победы. А сейчас очевидно, что всё идёт в противоположном направлении: россиян призывают, чтобы предотвратить окончательный разгром", - говорит политик.

Пономарев отмечает, что слухи уже ползут по России, и моральный дух будет только падать.

"В этом смысле всё происходит, как в Первой мировой войне: сначала эйфория, проливы, братья-сербы, а сейчас уже Горемыкин в правительстве, штык в землю, расходимся по домам", - говорит он.

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

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