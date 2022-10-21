В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – Данилов

Мобилизация в Украине продолжает идти по плану, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Мероприятия, связанные с мобилизацией в Украине, идут по плану. Сейчас проводится третья волна. Если появится необходимость в дополнительной комплектации ВСУ, проблем с дополнительной волной призыва не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как сообщает пресс-служба СНБО, в эфире программы Великий Львов он сказал о том, что "мобилизация идет по плану".
По словам чиновника, вопрос возможного увеличения числа мобилизованных регулярно рассматривается на Ставке главнокомандующего. На данный момент проблем нет. С дополнительной мобилизацией, в случае необходимости, проблем также не должно возникнуть.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - подчеркнул Алексей Данилов.
Мобилизация в Украине
Глава страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Руководитель России так назвал войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма и Беларуси. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.
Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.
25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.
Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.
Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.
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