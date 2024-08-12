"Кадыровцы будут бежать за Урал": Мусиенко озвучил неожиданный прогноз по Курску

Пропагандисты РФ истерят о том, что кадыровцы сбежали из Курской области, а защищать границу некому. Сейчас происходит разрушение мифов о "тик-ток войска".

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ВСУ развенчали миф о непобедимости кадыровцев / Коллаж: Главред, фото: Фейсбук, соцсети, скриншот

Кадыровцы всегда, особенно до полномасштабного российского вторжения, воспринимались как угрожающие элитные российские подразделения, хорошо подготовленные, отличающиеся своей жестокостью, а также верностью и преданностью Путину, готовностью идти до конца.

Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Впрочем, даже бои за Мариуполь в 2022 году показали, что все далеко не так. Вспомните комические кадры, которые они снимали, в частности, обстрелы из окна из пулеметов. Все это показало, что, если на чаше весов будет их жизнь и преданность Путину, они выберут свою жизнь, не будут высовываться, а будут отходить. Но бравада, информационная пропаганда никуда не делись", - рассказал Мусиенко.

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Однако, несмотря на все, как заявляет политический эксперт, Путину важно держать и финансировать кадыровцев, ведь это плата за лояльность.

"Он просто покупает эту лояльность за деньги. Но на самом деле на Кавказе проблемы есть, в частности, случаи терактов в Дагестане, в Чечне многие кланы просто спят и видят, как бы растерзать Кадырова, когда он потеряет покровительство Путина и лояльность собственных силовиков".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание, что многие на Западе до сих пор живут представлениями, что российская армия сильная и непобедимая, что у России большой ресурс, который может победить. Однако, как отмечает эксперт, украинская армия эти мифы разрушает.

Отвечая на вопрос, удастся ли догнать отряды тиктокеров Ахмат, которые должны были охранять российскую границу, в Курске или хотя бы за Уралом, Мусиенко отмечает, что сегодня такая задача пока не стоит.

"Но при любых условиях нас устроит вариант, если кадыровцы будут бежать за Урал, подальше от Украины, и больше не будут появляться здесь. Мы такому варианту противодействовать не будем, пусть убегают. А если захотят вернуться, думаю, они прекрасно понимают, что их ждет", - заключает Мусиенко.

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Напомним, ранее Мусиенко удивил тактикой, которая гарантировала продвижение на Курщине. Он рассказал, как РФ хитро обманули.

По мнению эксперта, операция на Курщине станет катастрофой для РФ, а "Путина смоет раскаленной смолой". Не секрет, что внутри РФ накапливается недовольство и эта бомба должна взорваться внутри.

Мусиенко также назвал направление, откуда Россия может вывести значительную часть войск. Он отмечает, что остаточные резервы, которые готовились для отправки на фронт в Донецкую область, в районы Нью-Йорка и Торецка, будут использовать в Курской области.

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