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В РФ генерал наградил собственного сына за неудачное наступление на Киев

3 августа 2022, 18:26

Александр Лапин наградил Дениса Лапина медалью Жукова.

Александр и Денис Лапины
Генерал РФ Александр Лапин наградил своего сына Дениса Лапина / Коллаж фото ТАСС, ВВС

Российский генерал Александр Лапин наградил медалью Жукова собственного сына Дениса, руководившего первым танковым полком и пытавшимся прорваться в Киев со стороны Чернигова. Как уже известно, эти попытки были провальными. Об этом сообщает FreeДом.

Следует отметить, что Лапин-старший командует группировкой российских войск "Центр", воевал на Кавказе и в Сирии, а ныне является "героем" России.

"Первый гвардейский танковый полк, которым руководит Лапин-младший провалил наступление. Часть фактически была разбита, потеряно огромное количество танков, много танкистов погибли, несколько десятков как минимум попали в плен. Несколько человек числятся пропавшими без вести. И вот в этих условиях генерал, командующий ЦВО приезжает и вешает на грудь медаль собственному сыну, который не только не выполнил поставленную задачу, но и провалил ее, потерял элитное подразделение", - говорится в сообщении.

Александр и Денис Лапины
Генерал РФ Александр Лапин наградил своего сына Дениса Лапина / скриншот
Александр и Денис Лапины
Генерал РФ Александр Лапин наградил своего сына Дениса Лапина / скриншот

В России пропагандисты пытаются всех уверить, что благодаря Лапину оккупантам удалось продвинуться в районе Лисичанска. Следует отметить, что захватить город российские "герои" пытались больше месяца, они потеряли огромное количество своих бойцов и техники. Не смотря на то, что украинское командование распорядилось вывести наших защитников из города, удачным захват Лисичанска для россиян точно назвать нельзя.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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