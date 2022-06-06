Запорожская область оккупирована почти на 60% - ОВА

Больше половины Запорожской области под оккупацией / Макс Левин, Reuters

По состоянию на начало июня 2022 года Запорожская область уже оккупирована войсками России, сообщает официальный сайт президента.

Начальник местной областной администрации Александр Старух доложил президенту Владимиру Зеленскому, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, местами продолжаются бои.

По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Противник разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Тем временем в областном центре созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

"Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", - добавил Старух.

Война в Украине

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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