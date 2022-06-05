В Крыму пенсионерка облила кровью могилу убитого в Бердянске оккупанта / injir.media

В аннексированном Крыму пенсионерка облила куриной кровью и фекалиями могилу российского военного, который был ликвидирован в порту Бердянска во время подрыва большого десантного корабля захватчиков в конце марта.

Женщина была схвачена силовиками в начале апреля, и в СИЗО находится уже 2 месяца - ее собираются посадить на 5 лет, пишет издание Грати.

Валерия Гольденберг из села Солнечная Долина обвиняется оккупантами "в надругательстве над местом захоронения по мотивам политической вражды" - ей шьют дело по ч.2. ст. 244.

Сама же пенсионерка назвала свой поступок местью за полномасштабное вторжение РФ и убийства, совершенные захватчиками в Украине.

"Из чувства мести и сострадания к народу Украины", - объяснила действия женщина после задержания. В поступке она созналась.

Могила 21-летнего контрактника армии РФ Валентина Исайчева находится на кладбище возле Солнечной Долины недалеко от Судака. Гольденберг отправилась туда, решив обмазать захоронение кровью, после новостей о массовых зверствах российских военных в Буче и убийств мирных жителей. Кроме того, в марте она узнала о гибели в Ворзеле своего одноклассника вместе со всей семьей.

Судебный процесс под женщиной собираются начать 7 июня. По словам адвоката пенсионерки Марлена Халикова, данное дело - политизировано, и вероятнее всего будет "показательный суд".

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Уроженка Полтавы Валерия Гольденберг проживает в Крыму 17 лет. Она выступала против российской оккупации украинского полуострова в 2014-м, собиралась выехать на материковую часть нашей страны, но ввиду определенных семейных обстоятельств осталась.

Также она осуждала полномасштабное российское нападение на Украину 24 февраля, волновалась за дочь и за друзей и близких в Полтаве, Одессе, Харьковской области.

Впоследствии пенсионерка объясняла следователю, что гибель близких и информация о преступлениях российских военных в Киевской области ее так взволновали, что она решила отомстить.

"Так как я против того, что Россия напала на Украину, то примерно 4 апреля 2022 года, когда я узнала, что военнослужащие освободили Бучу, Ирпень, Гостомель Киевской области, то я решила облить кровью могилу военнослужащего России, который воевал и погиб на территории Украины. Там военнослужащие России убивают мирных людей", - рассказала Гольденберг.

Война в Украине

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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