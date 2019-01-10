"Сгорел полностью": Россия лишилась военного спутника – и радуется

Россия потеряла спутник / astroinformer.com

10 января стало известно, что российский космический спутник "Космос-2430" сошел с орбиты.

Он отслеживал запуски баллистических ракет в США. Однако 5 января прекратил орбитальное существование и впоследствии "полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана".

В командовании Воздушно-космических сил РФ потерю спутника назвали частью "плановой" работы: "Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории".

Читайте такжеНа обратной стороне Луны и "уловимая" Ultima Thule: совершены сразу два космических прорываВ ведомстве заверили, что Москва уже формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее в разведке США сообщили о разработке Россией разрушительного космического оружия. По словам замдиректора американской Нацразведки , космос является приоритетным театром военных действий для Москвы.

Также сообщалось, что запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится. Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. После чего Россия заявила, что не возобновит ракетные запуски до конца 2018 года.

Эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев. Земле грозят "серьезные катастрофы", предупредил Валерий Боровик.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.