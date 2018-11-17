Созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос

NASA запустило в космос ракету с украинскими составляющими / Скриншот видео с youtube.com

Ракету-носитель Antares, которая доставит грузовой модуль Cygnus на Международную космическую станцию, агентство NASA запустило с космодрома в штате Вирджиния.

"Именно эта ракета должна доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции. "Антарес" создан американской корпорацией "Орбитал АТК" с участием иностранных партнеров, в т.ч. нескольких украинских предприятий", - сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам дипломата, американская орбитальная компания, с которой сотрудничают украинские специалисты, в 2018 году стала спецподразделением крупнейшей в США оборонной корпорации Northrop Grumman Inc.

"Главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро Южное и произведена на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с украинскими предприятиями Хартрон-АРКОС, Хартрон-ЮКОМ, РАПИД и др.", - пояснил Чалый.

/ Фото: Facebook/Валерий Чалый

Напомним, NASA обнародовало план запуска двух американских пилотируемых кораблей частных компаний. Уже в 2019 году они грозят вытеснить российские космические корабли "Союз".