В NASA рассказали, когда поселят людей на Луне

В ближайшие восемь лет на Луне может быть размещена небольшая станция постоянного базирования, на которой будут находиться астронавты.

Планируется, что такая станция с регулярными пилотированными миссиями на поверхности естественного спутника Земли станет возможной, поскольку частные компании начали активно конкурировать в сфере доставки различных материалов в космос, пишет Daily Star.

"То, что произошло с коммерческой индустрией космических запусков, произойдет и с коммерческой индустрией на Луне", — говорит исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

Отмечается, что его компания была основана в 2010 году с целью начать поиск и добычу полезных ископаемых на спутнике нашей планеты. Она работает над снижением стоимости автоматизированной миссии на Луне, однако, по мнению Ричардса, в ближайшие годы люди смогут оставаться на лунной поверхности на некоторое время. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп в 2017 году распорядился отправить астронавтов на Луну, чего его страна не делала с 1972 года, когда была запущена миссия "Аполлона 17".

Поэтому NASA теперь сотрудничает с компаниями, такими как Moon Express, чтобы воплотить намерение отправить на спутник автоматизированные научные инструменты уже в 2019 году. Создать же станцию для астронавтов на Луне агентство не сможет без поставок всего необходимого с помощью миссий, которые будут приземляться. Для этого нужно сотрудничество с частными подрядчиками или другими странами. Однако, компании, такие как Space X Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, могут помочь NASA.

Напомним, ранее в NASA назвали сроки строительства окололунной станции.