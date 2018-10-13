После падения "Союза" Россия не возобновит ракетные запуски до конца года

Ракеты с Байконура пока не летают / Скриншот видео с youtube.com

Пилотируемые ракетные пуски кораблей к Международной космической станции (МКС), которые были приостановлены после катастрофы корабля "Союз-ФГ", возобновят только к концу 2018 года.

"Специалисты изучают все материалы по нештатной работе ракеты-носителя Союз-ФГ, которые ежедневно поступают в их распоряжение... Исходим из того, что после завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности ракеты-носителя", сообщает Интерфакс в субботу, 13 октября, со ссылкой на Роскосмос.

Впрочем, источник агентства в ракетно-космической отрасли несколько сдвинул озвученные Роскосмосом сроки - по его словам, запуск корабля Союз МС-11 с космодрома Байконур может состояться уже в конце следующего месяца - предположительно, 28 ноября. Однако точно еще ничего не определено.

В рамках следующего полета на орбиту отправятся дублеры экипажа, который "не долетел" - россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. В то же время Читайте такжеНорвегия впервые за свою историю запустила ракету в космосвозвращение с орбиты Союза МС-09 может сдвинуться на более поздний срок.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил.