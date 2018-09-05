Илон Маск решил запускать в космос не только корабли, но и людей

5 сентября 2018, 04:12

Уже известны имена первых астронавтов Маска.

SpaceX,Falcon 9
SpaceX запускает Falcon 9 / Скриншот видео с youtube.com

Компания SpaceX объявила о запуске первого космического корабль с космонавтами на борту. Согласно договоренности с НАСА, старт корабля Dragon намечен на апрель 2019 года.

Первыми пилотами-астронавтами от SpaceX станут Дуг Херли и Боб Брекен, пишет ТАСС. Их задача – отработать стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Ключевым вопросом подготовки к испытаниям в НАСА назвали время заправки топливных баков ракеты-носителя Falcon 9. Пока что решено сделать это после того, как астронавты займут свои места.

Ранее Reuters сообщало, что инвесторы Tesla проголосовали за отставку Илона Маска. За смену председателя высказался крупнейший акционер.

Также в NASA рассказали, когда поселят людей на Луне. Частные компании начали активно конкурировать в сфере доставки различных материалов в космос.

Напомним, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ.

В то же время не должно подпасть под санкции сотрудничество с РФ в сфере пилотируемой космонавтике: в плане доставки астронавтов на МКС Вашингтон пока зависит от Москвы. При этом ранее сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских "Союзов" для доставки космонавтов на МКС. Так, на апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года – аналогичный полет Boeing.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
космос Илон Маск
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:12
Илон Маск решил запускать в космос не только корабли, но и людей
03:44
Глубокий анус. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис
03:10
"Гниение изнутри": психолог объяснила, почему не стоит обсуждать людей Видео
02:55
"Идиот, утративший рассудок": Стало известно, как ругал Трампа глава аппарата Белого дома
02:32
Эксперт рассказал, как ликвидация Захарченко отразится на стратегии РФ по Донбассу Видео
02:01
Ученые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудеть
01:25
Убийство с расчленением. На Киевщине в чемодане нашли останки женщины
00:56
Очень горячо: Dj Nana показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами" Видео
00:17
"Минск" исчерпал себя: политолог объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс
04 сентября, вторник
23:48
В Киеве презентовали форму для футбольной сборной Украины с надписью "Слава Украине": опубликовано фото Фото
23:21
Российские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - Климкин
23:05
Лавров упрекнул западных лидеров и рассказал о будущем нормандского формата после убийства Захарченко
22:43
Достоин занять это место. Стало известно, кто заменит Маккейна в американском Сенате
22:20
В Ровно вооруженные мужчины напали на авто и унесли почти два миллиона
21:50
"Собака жирная": американская модель поделилась забавным фото Видео
21:42
Трамп предлагал главе Пентагона ликвидировать Башара Асада - СМИ
21:26
От Супермена к Геральту. Генри Кавилла назначили на главную роль в сериал "Ведьмак"
21:20
В Японии бушевал мощный тайфун "Джеби": девять жертв, сотни пострадавших Фото Видео
21:07
Нардеп Лещенко с семье снялся в яркой фотосессии к фестивалю Burning Man Фото
20:46
Семейство Кардашьян-Дженнер "выгуляло" свои формы на пляже: фотогалерея Фото
20:29
Богомолец объяснила, почему программа лечения украинцев за границей не работает
20:19
"Атака через телеэкраны". В Раде предложили законодательно наказывать всех, отрицающих агрессию РФ против Украины Видео
19:50
"Ницоевщины не будет": мэр Днепра прокомментировал информацию о запрете российских песен
19:25
В РФ малому бизнесу очень плохо, люди хотят все продать и уехать — экс-депутат Госдумы
19:18
В Минэкономразвития назвали условие, при котором отменят переход на зимнее время в Украине
19:10
"Понимал, что будут жестоко пытать": стало известно, что случилось с личным охранником убитого Захарченко
19:00
"Очень похожи улыбки": Светлана Лобода показала фото с сестрой
18:48
На Николаевщине подростки по приказу зэка-куратора изнасиловали и убили гея
18:35
Захарченко ликвидировало ГРУ — российский финансист Видео
18:20
Порошенко рассказал, сколько украинцев "попробовали на вкус прелести" безвиза
18:10
Бабченко назвал следующую цель России Видео
18:00
Генпрокуратура добилась доступа к смартфону журналистки, разоблачающей властную коррупцию
17:42
На Запорожье в шахте случилось смертельное ЧП Видео
16:55
В Харькове внезапно скончалась известная журналистка
16:55
В Киеве суд принял новое решение по Савченко Видео
16:45
Пришили дело. Стало известно, как в Испании накажут Жозе Моуриньо за неуплату налогов
16:34
Земфира впервые за 5 лет молчания выпустила новую песню Видео
16:32
Активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов Видео
16:29
Первая в сентябре-2018 магнитная буря обрушится на Украину раньше, чем ожидалось
16:28
Штрафы до 40 тысяч и протоколы без водителей: что ждет в сентябре нарушителей ПДД Видео
16:13
"В "АТБ" акционный сахар покупать будет". В Сети высмеяли полет Порошенко в лайнере "с народом"
16:10
Синоптик спрогнозировала в Киеве роскошную погоду Видео
16:09
В iPhone 8 обнаружили серьезный дефект
15:52
Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба до конца года
15:35
НБУ выпустил новую "двадцатку": скоро будет введена в оборот Видео
15:10
Эксперт рассказал, что в Украине подорожает больше всего Видео
15:03
"Уставшая - жесть": Надя Дорофеева шокировала фанатов измученным видом
14:45
"Сотни уничтоженных и раненых": офицер ВСУ назвал потери боевиков на Донбассе в 2018-м Видео
14:33
Порошенко попросил Австрию восстановить какой-нибудь населенный пункт на Донбассе
14:20
Новый главарь "ДНР" сотрудничал с бандитами, готовившими Донбасс для сдачи Путину — эксперт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять