Илон Маск решил запускать в космос не только корабли, но и людей

SpaceX запускает Falcon 9 / Скриншот видео с youtube.com

Компания SpaceX объявила о запуске первого космического корабль с космонавтами на борту. Согласно договоренности с НАСА, старт корабля Dragon намечен на апрель 2019 года.

Первыми пилотами-астронавтами от SpaceX станут Дуг Херли и Боб Брекен, пишет ТАСС. Их задача – отработать стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Ключевым вопросом подготовки к испытаниям в НАСА назвали время заправки топливных баков ракеты-носителя Falcon 9. Пока что решено сделать это после того, как астронавты займут свои места.

Ранее Reuters сообщало, что инвесторы Tesla проголосовали за отставку Илона Маска. За смену председателя высказался крупнейший акционер.

Также в NASA рассказали, когда поселят людей на Луне. Частные компании начали активно конкурировать в сфере доставки различных материалов в космос.

Напомним, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ.

В то же время не должно подпасть под санкции сотрудничество с РФ в сфере пилотируемой космонавтике: в плане доставки астронавтов на МКС Вашингтон пока зависит от Москвы. При этом ранее сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских "Союзов" для доставки космонавтов на МКС. Так, на апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года – аналогичный полет Boeing.