Инвесторы Tesla проголосовали за отставку Илона Маска - Reuters

Илон Маск / Reuters

Фонды, входящие в корпорацию BlackRock, проголосовали за уход Илона Маска с поста председателя совета директоров, чтобы заменить его независимым руководителем.

Как сообщает агентство Reuters, об этом свительствует заявление BlackRock, зарегистрированное в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

инвесторы поддержали предложение акционеров, которе предусматривает замену управляющего.

Отмечается, что часть членов правления желают разграничить в Tesla роли председателя и генерального директора для улучшения надзора над процессами внутри организации.

Российский мем "Как тебе такое, ИлонМаск" выбрался в топы популярности на Западе

Несмотря на то, что в правлении Tesla заявили, что успех компании "был бы невозможен" без ежедневного влияния Маска, в авторитетной консультационной фирме-посреднике Institutional Shareholder Services поддержали предложение, сославшись на озабоченность по поводу заработной платы Маска и его независимости.

По данным Thomson Reuters, фонды BlackRock являются крупнейшим акционером Tesla, контролирующие около 6,5 миллионов из 170 миллионов акций Tesla.

Напомним, 2 августа стало известно, что Tesla завершила квартал с рекордными убытками.