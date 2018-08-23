Российский мем "Как тебе такое, Илон Маск" выбрался в топы популярности на Западе

Илон Маск / Reuters

Известный российский мем, посвященный американскому бизнесмену-инноватору Илону Маску, вызвал ажиотаж среди иностранных пользователей Сети.

Он попучил популярность после того, как американская пользовательница с ником Cortney разместила на своей странице в сервисе микроблогов Twitter подборку снимком со всяческими эксцентричными и необычными изобретениями, которые россияне делают из подручных средств (подписывая:"Как тебе такое, Илон Маск?").

"В России существует мем, в котором тэгают Элона Маска на картинках с дурацкими самодельными изобретениями-лайфхаками и добавляют подпись "Как тебе такое, Элон Маск. Как выясняется, нет никого лучше русских в вопросах мемов", - написала девушка, попросив пользователей сбросить ей больше примеров.

Оригинальный твит / Twitter

Феномену посвятили отдельные тексты ресурсы Mashable и Russia Beyond, показав примеры мемов.

дверь в столовую нашей шараги держит ВОТ ЭТО ВОТ

ну че илон маск чувствуешь угрозу?? pic.twitter.com/ggGTohchRK — даша далекс (@gonchdash) 7 февраля 2018 г.

Как тебе такое изобретение, Илон Маск? pic.twitter.com/tIOH7s74bH — Богдан Николаевич (@r_o_m_a_d_i_n) 10 февраля 2018 г.

Омские заключённые слепили из снега "Тополь-М" в натуральную величину. ЧТО ТЫ НА ЭТО СКАЖЕШЬ, ИЛОН МАСК? pic.twitter.com/MY3wDSWdcm — стигматы зимы (@svartvind) 7 февраля 2018 г.

В конечном итоге, западные пользователи СМИ началм делать и публиковать свои варианты обращения к Маску, а также публиковать свои варианты безумных изобретений и просто странные картинки.

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, где в Сети зарождаются мемы.