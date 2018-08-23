Российский мем "Как тебе такое, Илон Маск" выбрался в топы популярности на Западе

Популярность мема среди западных пользователей началась с одного твита.
Известный российский мем, посвященный американскому бизнесмену-инноватору Илону Маску, вызвал ажиотаж среди иностранных пользователей Сети.
Он попучил популярность после того, как американская пользовательница с ником Cortney разместила на своей странице в сервисе микроблогов Twitter подборку снимком со всяческими эксцентричными и необычными изобретениями, которые россияне делают из подручных средств (подписывая:"Как тебе такое, Илон Маск?").
"В России существует мем, в котором тэгают Элона Маска на картинках с дурацкими самодельными изобретениями-лайфхаками и добавляют подпись "Как тебе такое, Элон Маск. Как выясняется, нет никого лучше русских в вопросах мемов", - написала девушка, попросив пользователей сбросить ей больше примеров.
Феномену посвятили отдельные тексты ресурсы Mashable и Russia Beyond, показав примеры мемов.
дверь в столовую нашей шараги держит ВОТ ЭТО ВОТ— даша далекс (@gonchdash) 7 февраля 2018 г.
ну че илон маск чувствуешь угрозу?? pic.twitter.com/ggGTohchRK
Как тебе такое изобретение, Илон Маск? pic.twitter.com/tIOH7s74bH— Богдан Николаевич (@r_o_m_a_d_i_n) 10 февраля 2018 г.
Омские заключённые слепили из снега "Тополь-М" в натуральную величину. ЧТО ТЫ НА ЭТО СКАЖЕШЬ, ИЛОН МАСК? pic.twitter.com/MY3wDSWdcm— стигматы зимы (@svartvind) 7 февраля 2018 г.
В конечном итоге, западные пользователи СМИ началм делать и публиковать свои варианты обращения к Маску, а также публиковать свои варианты безумных изобретений и просто странные картинки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, где в Сети зарождаются мемы.