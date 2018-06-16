Ученые установили, где в Сети зарождаются мемы

Группа ученых из "Университетского колледжа Лондона" обнаружила, что самые популярные интернет-мемы распространяются по Сети из двух веток обсуждений на международных имиджбордах Reddit и 4chan.

Соответствующее сообщение было опубликовано в докладе на портале MIT Review. Ученые с помощью метода перцептивного хеширования установили, что подавляющее большинство известных мемов в основном появляются в обсуждении pol на 4chan и в сабреддите the_donald на площадке Reddit.

Британские специалисты собрали базу данных из более чем 100 миллионов изображений, которые распространяются в Сети на порталах Reddit, Twitter, 4chan и Gab, а также 700 тысяч — с портала KnowYourMeme.

Больше всего таких изображений всех типов были обнаружены на 4chan, а пользователи Reddit оказались гораздо более заинтересованными в политических мемах, чем во всех остальных. При этом, по словам исследователей, ветка обсуждения the_donald является наиболее активной в публикации вирусных картинок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что странная поза бывшего "прокурора-няши" Поклонской на инаугурации Путина стала мемом соцсетей.