СМИ узнали о новых планах России по запуску украинского спутника "Либідь"

Иллюстрация

Запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", - рассказал собеседник агентства.

Украина заключила контракт на производство спутника "Либiдь" в 2009 году с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Стоимость договора составила $254 млн.

Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился. Сейчас он находится в России на хранении в ИСС имени академика М. Ф. Решетнева.

В понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

В сентябре президент Украины Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.