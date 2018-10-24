СМИ узнали о новых планах России по запуску украинского спутника "Либідь"

24 октября 2018, 08:52

Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.

Иллюстрация

Запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", - рассказал собеседник агентства.

Украина заключила контракт на производство спутника "Либiдь" в 2009 году с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Стоимость договора составила $254 млн.

Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился. Сейчас он находится в России на хранении в ИСС имени академика М. Ф. Решетнева.

В понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

В сентябре президент Украины Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина космос спутник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:36
Россиянин попытался провезти в Украину умершую женщину под видом живой. Фото 18+
09:34
Главный путинский миф о Крыме разорвался на клочки мнение
09:15
Пресс-секретарь Лободы рассказала о госпитализации певицы
09:05
В России Ани Лорак получила новую награду, опубликовано фото Видео
08:52
СМИ узнали о новых планах России по запуску украинского спутника "Либідь"
08:45
Шахтер — Манчестер Сити: Фонсека назвал причину разгромного проигрыша "горняков" Фото Видео
08:20
Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Париже Видео
08:19
Как украинцев запихнули в новую газовую камеру мнение
08:14
ВСУ получили боевые вездеходы
07:51
В Раде заговорили о дискриминации крымчан
07:17
Светлану Лободу срочно госпитализировали с опасным расстройством
06:57
Путин объявил Украине новую войну мнение
06:36
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре-2018
06:17
Тревожный прогноз: эксперт рассказал, когда курс доллара резко подскочит
05:55
Откровенно и бесстыдно. Шикарные голые красавицы придумали как обойти цензуру Instagram: опубликованы фото 18+ Фото
05:39
Российский генерал рассказал об угрозе термоядерной бомбы США для Москвы
05:14
Шорох на концерте классической музыки спровоцировал драку
04:43
Тина Кароль в блестящем платье заинтриговала фанатов
04:06
В Киев идет второе "бабье лето" Видео
03:28
"Великолепно смотрится": жена Позитива из "Время и Стекло" показала идеальную фигуру
02:51
Политолог предрек России печальную судьбу после выхода США из договора о ракетах
02:12
Ученые рассказали, чем популярное косметическое женское средство опасно для секса
01:36
"Скользко, высоко": Дима Билан покрасовался в опасной позе, опубликованы фото Фото
00:45
Евросоюз и НАТО обязаны направить в Азовское море военные корабли - евродепутат
00:15
Лига Чемпионов: "Шахтер" - "Манчестер Сити" 0:3, видео голов, обзор матча Видео
23 октября, вторник
23:30
Ответный удар: США начали кибероперацию против России - New York Times
22:59
"Расстрелять Москву в упор": в России боятся американских ракет в Харькове и Сумах
22:30
Матиос озвучил количество изъятого за годы войны оружия
22:28
Гибель Поплавской: коллеги поделились трогательными воспоминаниями о яркой звезде "Дизель шоу" Видео
22:01
В Полтаве чиновники прикидывались "инвалидами", чтобы бесплатно получить элитные авто
21:56
"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ
21:55
По-прежнему ягодка. 42-летняя фитнес-модель "завела" поклонников голыми фото Фото
21:36
У Порошенко платят Facebook за рекламу с оправданием повышения цен на газ - СМИ
21:35
Очевидцы слышали взрывы: на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар Фото Видео
20:56
Киевлянам снова пообещали метро на Троещину: названы сроки строительства
20:56
В вопросе с Азовским морем ЕС всецело на стороне Украины - Могерини
20:31
Тука объяснил, почему строительство базы ВМС на Азове бессмысленно Видео
20:19
"Ваш орлан склевал?": Путин нахамил Болтону на встрече в Москве Видео
20:00
"Спонтанно изменил маршрут": стали известны новые подробности убийства Захарченко
19:56
Эксклюзивная кожа и холодильник: автопарк чиновников Порошенко обновили роскошными Mercedes
19:31
Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже
19:27
В Греции арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле
19:17
"112 Украина" и NewsOne попросили защиты у симпатиков России в Европарламенте
18:56
В УПЦ МП заявляют о попытке захвата одного из храмов
18:53
Невыносимая тяжесть "зрады". Россия угодила в топ-10 стран, куда чаще всего ездят украинцы
18:51
Новый супербой: стало известно место проведения поединка Хабиба против Мейвезера Видео
18:32
Народный депутат украл из госбанка 20 миллионов долларов
18:29
"Нам тяжело": пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" рассказал о последствиях аварии Видео
18:04
На росТВ объяснили свой конфуз-"интервью" с "погибшей" в Керчи девушкой Видео
17:59
Экологическая катастрофа в Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы – СМИ Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять