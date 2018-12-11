"Упадет на голову обывателям": эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев

Электромобиль Tesla в космосе: когда и куда он рухнет – неизвестно / spacex.com

Земля рискует столкнуться с серьезными катастрофами уже через 5-10 лет. Всему виной космический мусор, объем которого на околоземной орбите достигает критической массы.

Об этом заявил глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, пишет Обозреватель.

Он попросил не преуменьшать опасность этой угрозы: "Еще 5-10 лет, и могут быть серьезные катастрофы на Земле... Большинство поверхности Земли занимают океаны и вода, поэтому большинство (обломков кораблей, спутников и других небесных тел из космоса – ред.) падает не на поверхность Земли, а на поверхность морей, океанов и так далее. Но завтра-послезавтра никто не гарантирует, что это не упадет на голову обывателям".

Читайте такжеУкраина задумала построить базу на ЛунеВ частности, эксперт напомнил, как весной этого года в Тихий океан рухнули останки 8-тонной китайской космической станции "Тяньгун-1". Станция была выведена на околоземную орбиту в сентябре 2011 года и отработала в космосе более шести лет. Предполагалось, что она должна была вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что станция вышла из под контроля.

"Затопили китайскую станцию в океане, но она спускалась на Землю непрогнозируемо. Только когда она начала приближаться к поверхности Земли, было понятно, где она упадет", – рассказал глава правления альянса.

И судьбу этой космической станции повторит еще немало космического мусора, уверен, Боровик. Вот только далеко не весь он безопасно для людей упадет в океан – в следующий раз могут пострадать и жилые районы.

Ранее стала известна новая дата апокалипсиса. Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец заявил о том, что вычислил точную дату апокалипсиса и она не совпадает с общепринятой. Мощнейшее землетрясение может уничтожить все живое.

Кроме того, ученые предупредили о новой опасности из космоса. Космический аппарат OSIRIS-REx уже добрался до цели — опасного астроида Бенну.

Напомним, в ноябре этого года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.