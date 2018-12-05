Угроза катастрофы: ученые предупредили о новой опасности из космоса

Астероид Бенну / Скриншот

Вероятность столкновения Земли с одним из самых опасных околоземных астероидов - Бенну ученые оценивают, как 1 к 4000.

При этом уже известна дата вероятной катастрофы: апокалипсис может случится между 2169 и 2199 годами.

Как пишет Немецкая волна, космический аппарат OSIRIS-REx, стартовавший с Земли в 2016 году, уже добрался до цели — астроида Бенну, диаметр которого составляет 560 метров.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) December 3, 2018

Космический аппарат должен взять пробы поверхности астероида и доставить их на Землю, что поможет ответить на вопрос о происхождении Солнечной системы.

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По запланированному графику, лишь в середине 2020 года аппарат приблизится к поверхности астероида и с помощью руки-манипулятора возьмет пробу поверхности.

При этом ученые рассчитывают, что смогут получить от 60 граммов до двух килограммов астероидной поверхности, а в 2023 году космический аппарат должен доставить образцы на Землю, сбросив капсулу с орбиты планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид 2015 TB145, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.