Жуткий череп из космоса: к Земле мчится мертвая "комета смерти"

11 ноября 2018, 05:49

Впервые астероид заметили в день Хеллоуина.

Астероид в форме черепа
К Земле летит астероид в форме черепа / José Antonio Peñas/SINC

Земле угрожает гигантский астероид 2015 TB145, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.

При этом ученые уже прозвали его "кометой смерти", ведь на поверхности космического объекта можно разглядеть углубления, напоминающие "глазницы" с "носом" и придающие астероиду некоторое сходство с черепом.

Как пишет портал Space.com, о приближении кометы астрономам стало известно благодаря большим радиолокационным телескопам, таким как в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

"2015 TB145 был обнаружен в 2015 году. Космический камень объемом 2050 футов (625 метров), по мнению исследователей, является мертвой кометой. Для завершения одного круга вокруг Солнца у него требуется три года", ― пояснили астрономы.

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Впервые "комету смерти" заметили в день Хеллоуина. Она пролетела на расстоянии около полумиллиона километров от Земли.

Во время нового сближения, которое ожидается 11 ноября, космический объект окажется в десятки раз дальше — дистанция до него будет составлять примерно 38 миллионов километров. Специалисты также отмечают, что за три года внешний вид астероида мог заметно измениться, так что во время нового сближения он может более не вызывать никаких ассоциаций.

В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.

Ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид.

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