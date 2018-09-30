Больше, чем "Олимпийский" в Киеве: к Земле приближается гигантский астероид

К Земле несется гигантский астероид / Открытые источники

К Земле летит огромный астероид SP1 длиною от 70 до 160 м. Это примерно с футбольное поле, в частности, главный киевский стадион "Олимпийский" может похвастаться лишь параметрами 68 м на 105 м.

По данным NASA, астероид движется со скоростью около 60 тыс. км/ч и приблизится к нашей планете уже в ближайшую среду, 3 октября. Именно в этот день расстояние между Землей и космическим телом будет минимальным – 5,87 млн км, пишет Daily Express. Это относительно небольшая дистанция по космическим меркам, хотя и в 15 раз дольше, чем от нас до Луны.

Помимо SP1 до конца октября еще пять крупных метеоритов пролетят мимо Земли: два астероида – 7-го и 17-го числа соответственно, еще два – 18 октября. А самый крупный из этой пятерки приблизится к Земле 29 октября.

Ранее сообщалось, что уже в октябре-2018 с Землей столкнется Нибиру. Планета Х якобы уже находится в пределах нашей Солнечной системы.