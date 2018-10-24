В разведке США сообщили о разработке Россией разрушительного космического оружия

По словам замдиректора американской Нацразведки , космос является приоритетным театром военных действий для Москвы.
В ближайшие несколько лет Россия примет на вооружение противоспутниковое оружие.
Об этом заявила первый замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон, передает ТАСС.
По ее словам, аналогичное оружие планирует ввести в строй также Китай.
"Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности", - сказала Гордон.
Ранее сообщалось, что запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится.
"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", - приводят росСМИ слова знакомого с ситуацией источника.
Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.