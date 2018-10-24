В разведке США сообщили о разработке Россией разрушительного космического оружия

Противоспутниковая ракета (иллюстрация) / turbosquid.com

В ближайшие несколько лет Россия примет на вооружение противоспутниковое оружие.

Об этом заявила первый замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон, передает ТАСС.

По ее словам, аналогичное оружие планирует ввести в строй также Китай.

"Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности", - сказала Гордон.

Ранее сообщалось, что запланированный Россией на 2019 год запуск украинского спутника связи "Либiдь" не состоится.

"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", - приводят росСМИ слова знакомого с ситуацией источника.

Пуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор многократно переносился.