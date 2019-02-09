Епископа ПЦУ выгнали из монастыря на Афоне

9 февраля 2019, 16:28

Настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря закрыл ворота перед представителями ПЦУ.

Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне
Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне / pravmir.ru

Епископ Православной церкви Украины Павла (Юристый) не смог посетить Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне.

Настоятель монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) закрыл ворота перед представителями ПЦУ и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители их не признают, сообщили Интерфаксу источники в РПЦ.

Ранее сообщалось о том, что епископ Павел провел богослужение в афонском монастыре Пантократор.

Напомним, по словам митрополита Волоколамского Илариона, центральный исполнительный соборный органуправления Святой Горы Афон, в который входят представители 20 местных монастырей "официально выразил свою позицию", когда отказался направить в Киев делегацию на интронизацию главы ПЦУ Епифания.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.

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монастырь Афон ПЦУ
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