У Путина прокомментировали призыв Климкина остановить Россию

18 февраля 2019, 09:46

Министра обвинили в "тиражировании антироссийской истерии".

Граница Украина Россия
УНИАН

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о необходимости остановить Россию свидетельствует об "истерии" украинских властей и министру придется ответить "за свое поведение".

Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

"Это очередная истерия украинской власти, которая мечтает остаться на пике. Климкин по любому поводу пинает свою малую родину, пытается укусить Россию, в которой он родился и учился. Им проводится огромная работа по тиражированию антироссийской истерии на всех международных площадках", - сказал Джабаров, отметив, что Климкину придется за это ответить.

Ранее Климкин, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

"Если (Россия) сама не остановится, то ее нужно остановить", - написал он в Facebook.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Украина Совфед Павел Климкин
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