Трамп предпочел визиту в Польшу гольф

Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны по причине приближения к США разрушительного урагана Дориан. Однако освободившееся время решил скоротать в гольф-клубе.

Как сообщает The Independent, в пресс-службе заверили, что сообщают главе Белого дома о последствиях урагана каждый час.

Американский лидер проводит время в гольф-клубе, в подвергшиеся урагану регионы пока не ездил.

Трамп заявил, что планирует отправиться в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвященное Дориану.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее официальный визит в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны из-за приближающегося к Флориде урагана. В Варшаве он должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о планируемой встрече Трампа и Зеленского.