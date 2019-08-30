Туск отказался ехать в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Туск обиделся и не едет в Польшу / Reuters

Глава Европейского совета Дональд Туск категорически отказался посетить 1 сентября Польшу по случаю памятных мероприятий к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

"Я не собираюсь, потому что не сомневаюсь, что организаторы этой очень важной церемонии действуют таким образом, что указывают, что не хотят меня видеть там", - заявил Туск в эфире телеканала TVN24.

По словам чиновника, он получил приглашение от Польши только в четверг, 29 августа, что не соответствует общепринятым европейским стандартам в подобных случаях.

"Если кто-то хочет, чтобы его считали гостем на организованном мероприятии, к ним следует относиться серьёзно... Приглашение на французский национальный праздник 14 июля (День взятия Бастилии. — Ред.) было отправлено мне и моим коллегам... за три месяца до торжеств", — подчеркнул глава Евросовета.

Известно, что от визита в Варшаву отказались власти Армении и президент Белоруссии Александр Лукашенко, а Россия приглашение не получала.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее официальный визит в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны из-за приближающегося к Флориде урагана. В Варшаве он должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее ожидалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.