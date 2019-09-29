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В США потребовали обнародовать разговоры Трампа с Путиным

29 сентября 2019, 21:35

Американские конгрессмены опасаются, что президент поставил под угрозу нацбезопасность страны.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Американские конгрессмены хотят получить доступ к стенограммам разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами. Подобное требование в Конгрессе США прозвучало после скандала с обнародованным телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в защите национальной безопасности США и выяснении, не подрывал ли президент нашу безопасность и в разговорах с другими мировыми лидерами, и в частности с Путиным...", - заявил демократ Адам Шифер в интервью NBC.

Отмечается, что американские политики опасаются, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность и целостность выборов в стране.

Напомним, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала стенограмму телефонного разговора президента США и главы украинского государтсва, который состоялся 25 июля, что стало поводом политического скандала и начала процедуры импичмента американского лидера. 

Спустя время стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника спецслужб США, который поднял тревогу из-за беседы двух Трампа и Зеленского. 

В то же время, в России заявили, что проводить какие-либо переговоры с Вашингтоном опасно из-за демократов.

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