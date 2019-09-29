Опасно: в России запаниковали из-за страха оказаться на месте Украины

Мария Захарова / instagram.com/mzakharovamid

Российской Федерации опасно вести переговоры с американской стороной. Такое заявление сделала главная пропагандистка Кремля Мария Захарова на фоне скандала с обнародованной стенограммой телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я согласна со многими оценками, что это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского, - ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками", - цитирует одиозного дипломата ТАСС.

По ее словам, этот скандал продемонстрировал, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Кроме того, по ее оценке, обнародование стенограммы внесло значительный негатив.

"Вот точно так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, - демократы же", - подчеркнула Захарова.

Напомним, что после скандала вокруг июльского разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и публикации стенограммы президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать записи всех телефонных разговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным.