В Конгресс США "накапали" на Трампа и потребовали наказания из-за разговора с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

В Конгресс США поступило открытое письмом с требованием привлечь американского президента Дональда Трампа к ответственности в связи со ставшим достоянием общественности телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свои подписи под документом поставили более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США, объединеные в группу National Security Action, сообщает американский телеканал CBS News.

По их мнению, Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать на Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, чрезмерно превысил властные полномочия, что вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

Читайте такжеВ Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - сказано в документе.

В письме акцентируется внимание на необходимости ответа на "сенсации последних дней".

"Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым. Мы приветствуем тех членов конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", - добавили бывшие сотрудники структур национальной безопасности США.

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Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.