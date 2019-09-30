  1. Главная
  3. Мир

Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа

30 сентября 2019, 17:01

Дмитрий Песков заверил, что Россия не вмешивалась в дела США и не имеет такого намерения.

Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков допустил возможность публикации стенограммы переговоров Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. При этом спикер главы российского государства озвучил условия, при которых такое развитие событий имело бы место.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - цитирует Пескова издание Интерфакс.

По его словам, если американская сторона намерена это сделать, то Россия готова обсудить данное предложение.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, что стало поводом политического скандала и начала процедуры импичмента американского лидера. 

Спустя время стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника спецслужб США, который поднял тревогу из-за беседы двух Трампа и Зеленского. 

В то же время, в России заявили, что проводить какие-либо переговоры с Вашингтоном опасно из-за демократов.

В свою очередь, помощник президента Украины Андрей Ермак признал, что ситуация сложилась не простая, но это внутренние дела США.

США переговоры Владимир Путин Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:19
Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты
18:10
Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США
18:05
Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни
17:48
Не взрослый подход: Скалецкая рассказала о ситуации в Минздраве
17:30
Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных
17:20
Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева
17:14
Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн Видео
17:12
Эксперт объяснил, почему нужно снизить стоимость газа для Луганской ТЭС
17:01
Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа
16:52
Зеленский уволил Данилюка
16:51
Больше половины киевлян негативно оценили мэра Кличко - опрос
16:50
Гороскоп на завтра: кто - главный неудачник, а кто - в "шоколаде"
16:47
Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения
16:25
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
16:23
"Нам нельзя приказать": Зеленский отказался расследовать дело Байдена Видео
16:18
Попы в РПЦ гневаются на умирающую от рака Анастасию Заворотнюк
16:17
Помощь соседей: Делегаты от Литвы поддержали "бунт" Украины в ПАСЕ
15:52
Украинцы будут получать субсидии и льготы по-новому: что нужно и куда идти
15:51
Чат с военным экспертом Олегом Ждановым
15:49
Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" стала генеральным партнером проекта "Город профессий" новости компании
15:27
Украинская диверсия: москвич умер, пожирая гигантский кусок сала в темноте
15:26
"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию Луценко
15:25
"Забыли отфотошопить": полуголая Ани Лорак опозорилась пикантным фото
15:09
Российский пропагандист увидел тень Бандеры в песне Гребенщикова
15:08
"Розетка закрывается": подорожают ли товары после закона о кассовых аппаратах
14:56
Бьет - значит учит: в Черновицкой области педагог отметелил школьника и попал на видео Видео
14:50
"Путинский пуделек" подтвердил: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон встретятся в октябре Видео
14:34
Мороз в -10, снег и густой туман: синоптик предупредил об аномальной погоде в октябре
14:27
Разумков рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство"
14:22
Болезнь Анастасии Заворотнюк: сегодня артисты обратились к властям
14:20
Ущерб экономике и людям: Гончарук пролил свет на легализацию казино
14:05
"Розетка работает в чёрную, пусть закрывается": украинцы советуют Зеленскому подписать скандальный закон
13:57
СМИ назвали кандидата на пост секретаря СНБО
13:53
Советники Трампа думают, как позволить боссу "увильнуть" от импичмента - СМИ
13:44
"Один часок в аэропорту": Настя Каменских сделала признание о ребенке Видео
13:36
"Зимняя спячка": в Киеве на 8 месяцев закрыли все фонтаны
13:26
Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый Фото
13:10
Погода в первую неделю октября 2019: синоптик дал прогноз Видео
13:07
Чем запомнился Марк Захаров: фильмография, театр и общественная жизнь
13:07
Готовится к глубокой лежке: зачем Луценко уехал учить английский мнение
13:04
"Спекся, Аваков сломал": "продажный" Саакашвили решил свалить в Грузию
12:52
В окружении Трампа не осталось проукраинских чиновников - The New York Times
12:43
Эксперт рассказал, какими проблемами чревато поглощение Россией Беларуси
12:37
Демарш в ПАСЕ: Украине подали руку помощи четыре страны Видео
12:37
"Иди на х*й": Наргиз публично обматерила поклонника Видео
12:19
Били в пах и в голову: в Киеве жестоко избили украинского военного-гея
12:16
"За яйца взяли, скоро оторвут": в Сети сожалеют, что главарь "Дамбаса" жив
11:56
"Сочно и очень влажно": Maruv удивила откровенными фото Фото
11:47
Под Киевом "труп за рулем" устроил хаос на дороге
11:35
Милан захотел "выкрасть" Андрея Шевченко у сборной Украины - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять