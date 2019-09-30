Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков допустил возможность публикации стенограммы переговоров Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. При этом спикер главы российского государства озвучил условия, при которых такое развитие событий имело бы место.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - цитирует Пескова издание Интерфакс.

По его словам, если американская сторона намерена это сделать, то Россия готова обсудить данное предложение.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, что стало поводом политического скандала и начала процедуры импичмента американского лидера.

Спустя время стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника спецслужб США, который поднял тревогу из-за беседы двух Трампа и Зеленского.

В то же время, в России заявили, что проводить какие-либо переговоры с Вашингтоном опасно из-за демократов.

В свою очередь, помощник президента Украины Андрей Ермак признал, что ситуация сложилась не простая, но это внутренние дела США.