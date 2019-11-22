Взрыв под Северодвинском: Путин рассказал, что именно испытывали специалисты Росатома

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа / Фото 29.ru

Сотрудники Росатома и представители Минобороны, которые погибли в августе на полигоне поселке Нёнокса в Архангельской области, проводили испытания ракетной двигательной установки, которая не имеет аналогов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Хозяин Кремля принял в Кремле вдов погибших и передал им ордена Мужества, которые жертвам взрыва вручили посмертно. Обращаясь к семьям погибших, Путин сказал, что погибшие специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление". По словам Путина, "речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед". Российский лидер сообщил также, что РФ продолжит совершенствование этого оружия.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - цитирует Путина Интерфакс.

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Напомним, 8 августа 2019 года в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв. Сообщалось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги.

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. Впоследствии стало известно, что радиация из России добралась до Норвегии.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Экологическая организация Greenpeace обвиняла российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области.