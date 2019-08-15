Взрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информации

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа / Фото 29.ru

Экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области, где 8 августа произошел взрыв на ракетном полигоне.

В частности, 8 и 9 августа Росгидромет зафиксировал повышенный уровень гамма- и бета-излучения в Северодвинске и Архангельске соответственно. Причем значения оставались повышенными и в последующие два дня - 10 и 11 августа. В то же время Минобороны России заявило, что никаких вредных выбросов в окружающую среду не было. В МЧС РФ добавили, что пробы, которые брались в Северодвинске и посёлке Нёнокса, начиная с 8 августа, "соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- частицам и гамма-излучению".

Фото greenpeace.ru

Фото greenpeace.ru

Фото greenpeace.ru

"Зафиксированные значения не высоки, но это значения в десятках километров от места взрыва, кроме того, важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека", - заявил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

По его словам, также важно установить, произошло ли загрязнение акватории.

"Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо", - добавил он.

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали. Российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.

Читайте такжеЯдерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологийТем временем местное население экстренно раскупило в аптеках весь йод - люди боялись радиации.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали