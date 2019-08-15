Взрывы под Архангельском: радиация из России добралась до Норвегии

Образцы были собраны в период с 9 по 12 августа / УНИАН

На севере Норвегии Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода. Измерения проводили через несколько дней после взрыва на ракетном полигоне в Архангельской области России.

Как пишет Reuters, DSA обнаружила радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, которая расположена недалеко от российской границы. Образцы были собраны в период с 9 по 12 августа.

"В настоящее время невозможно определить, связано ли последнее выявление йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает делать частые выборки и анализировать", - отметили в DSA.

Издание отмечает, что измерения радиации не является необычными для Норвегии, поскольку станции мониторинга проявляют радиоактивный йод примерно шесть-восемь раз в год, а источник, как правило, неизвестен.

Читайте такжеВзрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информацииНапомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали. Российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.