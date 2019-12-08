Под Москвой - масштабный пожар в отеле с постояльцами

Крыша здания частично обрушилась / скриншот

В подмосковном Одинцово в России вспыхнул масштабный пожар - горит усадьба Ромашково. Огнем охвачены 800 квадратных метров гостиницы, крыша здания частично обрушилась.

Как сообщает Telegram-канал Life shot, из горящего отеля эвакуированы 19 постояльцев и 10 работников комплекса. Судьба еще одного человека остается неизвестной, продолжаются поиски.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ сообщают, что пожар охватил 400 "квадратов" отеля".

"Пожар произошел в гостинице на улице Советская, д. 14А. Горит здание разной этажности, двух- трехэтажное, деревянно-рубленное. Огнем охвачены 400 кв. м", – цитирует пресс-службу спасателей российский Интерфакс. В МЧС РФ подтвердили, что судьба одного человека пока что остается неизвестной. Сообщается, что он мог покинуть здание самостоятельно.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Был опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

7 декабря стало известно, что в одесской больнице №1 скончался спасатель, который пострадал в ходе ликвидации пожара в одесском колледже. Сергей Шатохин был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии и трое суток находился в коме.