Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2 / Reuters

Завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины, заявила сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин. Она надеется, что в этом году введут новые санкции против газопровода.

"Завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы, потому что Россия таким образом получит в свои руки новое оружие", - сказала Шахин на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в Конгрессе сформирована двухпартийная оппозиция к проекту, и там будут рассматривать способы остановки строительства и дальнейших действий на случай, если строительство трубы все же завершат - на этапе получения необходимых для начала прокачки газа лицензий и разрешений.

Также сенатор отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2".

Ранее коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что компания-оператор российского энергетического проекта Северный поток-2 положительно оценивает ситуацию с газопроводом и считает, что он будет достроен.

Он отметил, что картина лучше, чем в прошлом году, однако теперь следует провести диалог между странами, которые заинтересованы в строительстве трубопровода. Стороны должны найти компромисс по вопросам СП-2, а от Германии ожидаются уступки по определенным вопросам.

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