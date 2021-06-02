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Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2

2 июня 2021, 15:26
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Также сенатор отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2".

Северный поток-2
Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2 / Reuters

Завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины, заявила сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин. Она надеется, что в этом году введут новые санкции против газопровода.

"Завершение строительства "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы, потому что Россия таким образом получит в свои руки новое оружие", - сказала Шахин на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в Конгрессе сформирована двухпартийная оппозиция к проекту, и там будут рассматривать способы остановки строительства и дальнейших действий на случай, если строительство трубы все же завершат - на этапе получения необходимых для начала прокачки газа лицензий и разрешений.

Также сенатор отметила, что осенью в Германии состоятся выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2".

Ранее коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что компания-оператор российского энергетического проекта Северный поток-2 положительно оценивает ситуацию с газопроводом и считает, что он будет достроен.

Он отметил, что картина лучше, чем в прошлом году, однако теперь следует провести диалог между странами, которые заинтересованы в строительстве трубопровода. Стороны должны найти компромисс по вопросам СП-2, а от Германии ожидаются уступки по определенным вопросам.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

  • 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
  • 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
  • 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
  • 22 апреля бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, который расколет энергетический рынок в Европе.

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