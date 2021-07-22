Атака на Байдена и сделка по СП-2: эксперт назвал страх Белого дома перед визитом Зеленского в США

В Белом доме опасаются, что Байден может изменить свое решение по Северному потоку-2, - политолог / Фото Reuters

Визиты представителей Госдепа Джорджа Кента и Дерека Шолля в Киев связаны с тем, что американские чиновники пытаются повлиять на мнение президента Владимира Зеленского по ключевым для Украины вопросам перед встречей с президентом США Джо Байденом. Хозяина Белого дома уже серьезно критикуют в Штатах, причем как "республиканцы", так и "демократы", поэтому в Белом доме опасаются резких заявлений украинских властей относительно американо-немецкой сделки по Северному потоку-2 и ситуации с Минскими соглашениями. В такой ситуации Украина должна проявить принципиальную позицию. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Один за другим в Киев прибывают представители президента Байдена – сначала Кент, теперь Шолле. Они стараются определить, какие слова произнесет Зеленский в Вашингтоне, они хотят навязать точку зрения Украине до приезда Зеленского в Вашингтон", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеРезкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом ЗеленскогоПо словам эксперта, опасения Белого дома связаны с тем, что Байден после встречи с Путиным в Женеве подвергся очень серьезной критике, причем с обеих сторон противоположных политических лагерей. И если появится еще одна волна критики, то американский президент может изменить свое решение.

"Администрация Байдена опасается, что критика этих договоренностей по "Северному потоку-2" и особенно по Минским соглашениям подхлестнет весь американский военно-политический истеблишмент и заставит Байдена поменять свою точку зрения", - считает политолог.

При этом он подчеркнул, что в этот момент Украина должна показать себя субъектом на геополитической арене. Следует сделать заявления, согласно которым СП-2 является проектом, направленным против украинского государства, а призыв Байдена по возвращению к "Минску" – это "игра на руку Путину в его плане "финляндизации" Украины".

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Напомним, ранее в Киев прибыл советник Госдепа США Дерек Шолль, который опроверг информацию Politico о том, что Белый дом решительно посоветовал Украине не критиковать сделку Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня обсудил с главой США Джо Байденом актуальные вопросы украинско-американских отношений. По итогам разговора Байден пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон.

Издание Zn.ua со ссылкой на собственные источники сообщало, что поездка Зеленского в США по настоянию американской стороны состоится не в июле, а в августе. Журналисты отметили, что на Банковой выступили против проведения встречи Зеленского и Байдена именно в августе.

21 июля в Белом доме официально объявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен 30 августа с визитом в США на переговоры с хозяином Белого дом Джо Байденом.

Зеленский заявил, что он ожидает продуктивных переговоров с Байденом, в ходе которых политик намерен обсудить освобождение оккупированных Крыма и Донбасса.