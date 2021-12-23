УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к Украине

23 декабря 2021, 16:09
Прослушать новость
Остановить

Москва требует от Киева внесения изменений в Конституцию Украины по Донбассу.

Владимир Путин
Украина должна согласовать изменения в Конституцию по "особому статусу" Донбасса с "ЛДНР" - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин полагает, что согласно Минским соглашениям Украина якобы должна согласовывать изменения в Конституцию с подконтрольными Москве оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в четверг, 23 декабря, во время своей пресс-конференции, которая состоялась в Москве. По его словам, Киев на базе Минских соглашений, дескать, должен внести изменения в Конституцию Украины и согласовать их с представителями российских незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Читайте такжеПрямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по Донбассу"В минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию, провести выборы, объявить амнистию... Где эти изменения в конституцию? Они должны быть согласованы с представителями "ЛНР" и "ДНР", - подчеркнул Владимир Путин.

Украина не отказывается от реализации "Минска"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не отказывается от реализации Минских соглашений. Однако для этого Россия должна выполнить договоренности в сфере безопасности, о которых стороны договорились на саммите в Париже в 2019 году. По его словам, Киев свою часть обязательств реализовал и теперь ждет такого же шага от Москвы.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря сделал заявление о том, что власти изучают вопрос подключения США к переговорам по Донбассу или сценарий прямого диалога с российским главой государства Владимиром Путиным. На Западе поддерживают вариант переговоров Киева и Москвы на высшем политическом уровне.

Реклама

16 декабря Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Стороны договорились возобновить дискуссию в нормандском формате и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "Нормандии" в Париже в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласится на встречу в нормандском формате в том случае, если Киев, дескать, пойдет на реализацию Минских соглашений.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 декабря сделал заявление о том, что Киев отправил странам-партнерам план Украины по разрешению конфликта на Донбассе. Он рассказал о том, что США приняли решение по участию в переговорах по урегулированию российско-украинской вооруженной конфронтации. Помочь Киеву готова и Турция. Продолжаются консультации с Великобританией.

Зеленский уточнил, что план Киева по Донбассу уже отправили РФ, ФРГ, США и Франции. По его мнению, механизм можно реализовать при участии Вашингтона, Берлина и Парижа.

viber
Владимир Путин ЛДНР новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январеБольшая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериГороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потери Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романГороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16 Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
16:09

"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к Украине

16:02

Платежки, заказ услуг и жалобы: в Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

15:58

Украину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепленияВидео

15:54

Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаВидео

15:31

Киевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут цены

Реклама
15:28

20-летняя Анна Тринчер показала огромную силиконовую грудь

15:24

Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день и как не попасть в бедуВидео

15:01

"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес УкраиныВидео

14:56

В Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартируВидео

14:21

Будущее Донбасса, влияние Зеленского и атака на Киев: Путин сделал громкие заявления в адрес УкраиныВидео

13:56

"Попал под влияние "нациков": Путин выдвинул обвинение ЗеленскомуВидео

13:32

"Ах, эта свадьба!": на Новый год на 1+1 состоится телепремьера фильма Скажене весілля-3Видео

13:26

Аномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в историиВидео

13:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

13:18

Условие ненападения РФ на Украину: Путин выдвинул ультиматумВидео

13:11

Путин опасается, что Украина "долбанет" Россию

13:00

Гороскоп на завтра 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

12:49

Вкуснейший глинтвейн на Новый год 2022: три самых простых и секретных рецепта за 5 минутВидео

12:30

"Накачивают вооружениями": Путину мерещится подготовка Украиной операции на ДонбассеВидео

12:19

В сети показали, как "Большая стройка" изменила стратегическую трассу Н-10 на Ивано-Франковщине

Реклама
12:10

Основатель фестиваля Червона рута попал в ковидное отделение в критическом состоянии

12:02

Придушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"

11:56

В РФ массово вербуют наемников для "освобождения Новороссии": СМИ раскрыли деталиВидео

11:41

Заробитчанка из Украины в Польше зарезала мужчину, суд ее оправдал

11:28

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

11:17

"Ляжечки супер!": сонная Настя Каменских без макияжа поманила упругими бедрами

11:01

В Одесской области 9-летний мальчик бросил в печь аэрозольный баллончик – его сестра получила ожоги

10:56

Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить большеВидео

10:53

У Зеленского предупредили о росте тарифов на коммуналку в 2022 году

10:44

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

10:28

В Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газВидео

10:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

10:25

68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый разВидео

10:25

Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное - ответ диетологаВидео

09:56

США и ЕС поставили условие РФ и пригрозили жесткой ответкой в случае вторжения в УкраинуВидео

09:55

Постановка женщин на воинский учет: военкоматы сами будут определять процедуруВидео

09:55

Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

09:40

К чему снятся дети: толкование известных сонников

09:23

У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по ДонбассуВидео

09:18

В Днепре иномарка въехала в толпу на пешеходном переходе, авто потащило людей несколько метровВидео

Реклама
08:41

Коронавирус в Украине 23 декабря: более 7 тысяч новых COVID-заражений и 275 смертей за сутки

08:25

Пытался объехать припаркованное авто: в смертельное ДТП в Одесской области попали три грузовикаВидео

08:20

"Комплимент" от шефа: женщина нашла целую куриную голову в коробке крылышек известного фастфуда

08:03

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

07:30

Трескучий мороз, но без снега: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня и назвал дату потепленияВидео

07:10

Рывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для ЛьвовВидео

06:47

Массовая ревакцинация от коронавируса продлевает пандемию - ВОЗВидео

06:28

Война как шансмнение

05:40

Последствия новогоднего застолья: диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса после праздников

05:40

Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять