"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к Украине

Украина должна согласовать изменения в Конституцию по "особому статусу" Донбасса с "ЛДНР" - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин полагает, что согласно Минским соглашениям Украина якобы должна согласовывать изменения в Конституцию с подконтрольными Москве оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в четверг, 23 декабря, во время своей пресс-конференции, которая состоялась в Москве. По его словам, Киев на базе Минских соглашений, дескать, должен внести изменения в Конституцию Украины и согласовать их с представителями российских незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Читайте такжеПрямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по Донбассу"В минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию, провести выборы, объявить амнистию... Где эти изменения в конституцию? Они должны быть согласованы с представителями "ЛНР" и "ДНР", - подчеркнул Владимир Путин.

Украина не отказывается от реализации "Минска"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не отказывается от реализации Минских соглашений. Однако для этого Россия должна выполнить договоренности в сфере безопасности, о которых стороны договорились на саммите в Париже в 2019 году. По его словам, Киев свою часть обязательств реализовал и теперь ждет такого же шага от Москвы.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря сделал заявление о том, что власти изучают вопрос подключения США к переговорам по Донбассу или сценарий прямого диалога с российским главой государства Владимиром Путиным. На Западе поддерживают вариант переговоров Киева и Москвы на высшем политическом уровне.

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16 декабря Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Стороны договорились возобновить дискуссию в нормандском формате и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "Нормандии" в Париже в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласится на встречу в нормандском формате в том случае, если Киев, дескать, пойдет на реализацию Минских соглашений.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 декабря сделал заявление о том, что Киев отправил странам-партнерам план Украины по разрешению конфликта на Донбассе. Он рассказал о том, что США приняли решение по участию в переговорах по урегулированию российско-украинской вооруженной конфронтации. Помочь Киеву готова и Турция. Продолжаются консультации с Великобританией.

Зеленский уточнил, что план Киева по Донбассу уже отправили РФ, ФРГ, США и Франции. По его мнению, механизм можно реализовать при участии Вашингтона, Берлина и Парижа.