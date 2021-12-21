Зеленский сделал заявление об отправке нового плана по Донбассу США, России, Германии и Франции

Новый план Украины по Донбассу отправили и в Россию - Зеленский / УНИАН

Официальный Киев разработал и направил странам-партнерам инициативу, в которой указаны 10 шагов, направленных на разблокирования мирного процесса разрешения конфликта на Донбассе. Документ был передан Парижу, Берлину и Москве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, пошаговый механизм урегулирования конфликта на Донбассе содержит 10 пунктов. План уже отправили Германии, Франции и России.

Читайте такжеЗапуск "Минска" в обмен на нормандский формат: Путин разразился ультиматумом Украине по ДонбассуПо его словам, реализовать данные десять шагов можно при помощи Парижа, Берлина, и США.

"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не намерена идти на главное требование России – переговоры с российскими оккупационными администрациями "ЛДНР". Москва является стороной конфликта, а не посредником, как утверждают российские власти.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев изучает варианты подключения США к переговорам на Донбассе, и готов к реализации сценария прямого российско-украинского диалога при участии главы Кремля Владимира Путина.

15 декабря Зеленский провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Стороны договорились о продолжении диалога по Донбассу в рамках нормандского формата и обеспечении реализации парижских договоренностей 2019 года. Они призвали Россию придерживаться конструктивной позиции.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 21 декабря сделал заявление о том, что Украина отправила странам-партнерам новый план по Донбассу, в котором содержатся 10 пунктов, направленных на урегулирование конфликта. По его словам, власти в США уже приняли решение подключиться к переговорам. Проводится диалог с Великобританией. Киеву готова помогать и Турция.

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