План Украины по Донбассу и роль США с Турцией: у Зеленского объявили о новых инициативах Киева

Невозможно решить вопросы безопасности в Европе без урегулирования конфликта на Донбассе, сказал Андрей Ермак.
Переговоры по урегулированию конфронтации на Донбассе в рамках нормандского формата и минского процесса продвигаются достаточно сложно. Однако Киев инициировал в ТКГ вопросы установления режима прекращения огня, обмена пленными и открытия КПВВ. Страны-партнеры получили комплексный план – 10 шагов, запуск которых поможет разблокировать переговоры. США уже приняли решение включиться в переговорный процесс, готова помочь и Турция, ведется диалог с Великобританией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщает пресс-служба ОП, в ходе встречи с украинскими послами он рассказал о ситуации с переговорами по Донбассу. По его словам, процесс продвигается сложно, но Киев пытается изменить ситуацию. Украина инициировала возвращение к режиму прекращения огня, обмен пленными и открытие контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, странам-партнерам передали план в виде 10 инициатив, направленных на разблокировку мирного процесса.Читайте такжеЗапуск "Минска" в обмен на нормандский формат: Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу
Также он акцентировал внимание на том, что руководство США уже приняло решение подключиться к переговорам по Донбассу. Это параллельный трек, который не связан с диалогом в нормандском формате. Украине этом вопросе готова помогать и Турция, также ведутся разговоры с Великобританией.
"При этом это не угрожает существованию Нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", - отметил Ермак.
Чиновник добавил, что четкой позиции по вопросу разрешения конфликта на Донбассе также придерживаются президент Франции Эммануэль Макрон и руководство ЕС, в частности, глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы сегодня в очень сильной позиции. А когда Россия подала какие-нибудь предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы? – подчеркнул Андрей Ермак.
Переговоры по Донбассу
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев в качестве альтернативных вариантов по переговорам относительно Донбасса видит подключение к процессу США или же прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Причем на Западе считают приемлемым формат диалога Украины и России на высшем политическом уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились продолжить переговоры в рамках нормандского формата, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года, и приложить реальные усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара готова стать посредником в переговорах России и Украины по Донбассу. По его словам, турецкому государству удалось установить контакт как с Банковой, так и с Кремлем.
Журналисты Bloomberg со ссылкой на собеседника в администрации Байдена сообщали, что США намерены предоставить России встречные инициативы по ситуации с европейской безопасностью. В частности, речь идет о требованиях к Москве по Донбассу, связанных с перемирием и обменом пленными.
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