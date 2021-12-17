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Обмен пленными и перемирие на Донбассе: у Байдена поставят условия России по "сделке" – Bloomberg

17 декабря 2021, 21:23

Часть предложений Москвы считают неприемлемыми, однако другие инициативы называют полезными, утверждают журналисты.

Украина США
США потребуют от России рождественского перемирия на Донбассе и обмена пленными с Украиной - СМИ / УНИАН

В Белом доме изучили инициативы России по "гарантиям безопасности". Американская администрация считает одни предложения неприемлемыми, а другие – полезными. Уже на следующей неделе Вашингтон предоставит свой вариант предложений. США могут потребовать установление рождественского перемирия на Донбассе и обмен пленными между Москвой и Киевом.

Как сообщает Bloomberg, один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена рассказал о том, что инициативы Москвы уже изучены. В части из них американцы видят определенный конструктив, однако другие предложения считают неприемлемыми.Читайте такжеМощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности Запада

Журналисты указывают, что США предоставят свои варианты по гарантиям безопасности уже на следующей неделе. Они в первую очередь потребуют установления рождественского перемирия на Донбассе и обмена пленными между Россией и Украиной.

Проект договоров США и РФ по безопасности

Российское Министерство иностранных дел в пятницу, 17 декабря, обнародовала два инициированных Москвой и переданных на рассмотрение Вашингтона документа. Речь идет о российско-американском договоре о гарантиях безопасности и соглашении о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российская сторона ожидает начала переговоров с Штатами по данным инициативам.

В проектах договоров Москвы и Вашингтона речь идет о том, что Россия настаивает на гарантиях по невключению Украины в НАТО и нерасширению Североатлантического альянса на восток. Кроме того, по предложению россиян, США и РФ не должны использовать территории других государств для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вести переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Вашингтон не готов идти на уступки в вопросе суверенного права государств проводить собственную независимую политику.

В НАТО заявили, что инициативы России поступили в Альянс. Согласно позиции организации, при обсуждении должны учитываться и опасения блока в связи с действиями Москвы. Дискуссию следует проводить на базе принципов европейской безопасности и в рамках консультаций со странами-партнерами в Европе – к примеру, с Украиной. При этом в Североатлантическом альянсе считают, что Москва до переговоров по вопросам безопасности должны добиться прогресса в отношениях с Киевом.

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