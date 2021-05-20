Байден и Путин получат документы: Лавров раскрыл детали договоренностей с Блинкеном

Путину и Байдену предоставят наработки по вопросам стратегической стабильности - Лавров / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его команда показали готовность к разрешению проблем американо-российских отношений. Москва подтвердила свои инициативы по вопросам стратегических вооружений и увидела стремление Вашингтона к обсуждению данных аспектов. Стороны намерены подготовить для Путина и Байдена ряд предложений по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел России назвал диалог с Блинкеном конструктивным и считает, что Москва с Вашингтоном намерены пересмотреть отношения двух государств.

"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать", - сказал Лавров.

Также, по его словам, по итогам переговоров России и США на уровне дипломатических ведомств будет проводиться подготовка предложений для глав государств по ситуации со стратегической стабильностью. Он обвинил администрацию Трампа в мерах в дипломатической сфере, направленных против Москвы, и увидел стремление к изменению ситуации.Читайте такжеРазговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США

"Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности", - сказал глава российского МИД.

Кроме того, российский дипломат добавил, что Москва предложила рассмотреть различные моменты, влияющие на стратегическую стабильность в мире, а Вашингтон поддержал такую инициативу.

"Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялись на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Во время встречи Блинкен призвал Россию к более предсказуемым отношениям и подтвердил, что между странами есть разногласия по многим вопросам. При этом он призвал Россию к более предсказуемым отношениям и предупредил о привлечении Москвы к ответственности за угрозы Западу.

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