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Байден пригрозил главе Китая последствиями в случае помощи России в войне против Украины

18 марта 2022, 23:08

Стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Пресс-службу Белого дома изложила свою версию разговора.

Сообщается, что стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Во время разговора Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США и его союзников в предотвращении вторжения Российской Федерации на территорию Украины и последующие шаги, которые нацелены против агрессора.

Также Байден предупредил председателя КНР о последствиях для страны, если она окажет материальную помощь России.

"Президент подчеркнул свою поддержку дипломатического решения кризиса. Президент подтвердил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних изменений статус-кво", - пишет пресс-служба.

Издание CNN пишет, что разговор президента США с китайским коллегой не развеял опасения Штатов касаемо того, что Китай может оказать помощь России.

"У нас есть это беспокойство. Президент подробно рассказал, какими будут последствия, если Китай будет надавать материальную поддержку России, когда она проводит жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать",- заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время США планируют внимательно следить за действиями председателя КНР. Как отметила Псаки, Китай должен самостоятельно принять для себя решение, на чьей стороне он желает стоять, и как в будущем их решения будут описывать книги по истории.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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