"Россия уже на вашей границе": мэр Львова экстренно обратился к Байдену и Столтенбергу из-за обстрела Яворовского полигона

Андрей Садовой / УНИАН

После ракетных ударов российских оккупантов на Яворовском полигоне ранним утром в воскресенье, 13 марта, львовский мэр Андрей Садовый обратился к президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой немедленно закрыть небо Европы.

"Сегодня российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр , который расположен в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с Евросоюзом и НАТО. Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе. У вас есть истребители, которые могут оградить наше небо. И когда я говорю „наше", то имею в виду не только украинское. Потому что совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской. Остановите войну! Помогите нам закрыть небо Европы!", ‒ заявил львовский градоначальник.

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Напомним, ранним утром 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Военные РФ выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет удалось сбить в воздухе.

Сначала сообщалось о девяти погибших и 57 раненых.

Но позже, как сообщили во Львовской обладминистрации, в результате обстрела ракетами Яворовского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 - получили ранение.