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Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: в Кремле отреагировали на истерику Пригожина

Алексей Тесля
5 мая 2023, 12:22 обновлено 5 мая, 12:22
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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле слышали заявление главаря наемников Вагнера.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
В Кремле отреагировали на заявление Евгения Пригожина / сайт Кремля, соцсети

В Кремле отреагировали на заявление главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что его боевики поспешно бегут из захваченных районов Бахмута Донецкой области.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле слышали заявление главаря наемников Вагнера.

В Кремле видели заявление Пригожина насчет Бахмута, заявил Песков, но оставил его без комментариев.

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При этом он объяснил это тем, что ситуация касается проведения "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины.

Как известно, ранее Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

При этом "повар Путина" в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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