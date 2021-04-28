Боррель резко высказался и пригрозил России из-за Украины

Жозеп Боррель высказался о России / REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз ожидает длительный период непростых и сложных отношений с Россией.

"Нужно быть готовыми к продолжительному периоду сложных отношений с Россией", - сказал он, выступая в Европарламенте.

По его словам, ЕС должен быть готовым рассмотреть ответ России при пересечении ею "красных линий" по Украине.

"Мы должны продолжать отправлять скоординированные сигналы прочной поддержки Украины. Мы примем участие в саммите Крымской платформы в августе. Мы также должны быть готовы рассмотреть варианты дополнительного ответа, если Россия возобновит эскалацию или пересечет "красные линии", - сказал Боррель, не уточнив, что подразумевает под "красными линиями".

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Боррель отметил, что недавнее военное наращивание войск России у украинских границ и в незаконно аннексированном Крыму серьезно повлияло на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Действия России полностью неприемлемы. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Россия должна прекратить провокации и сотрудничать для деэскалации напряжения", - заявил дипломат.

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Российские войска возле границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:

В начале апреля Россия начала массово стягивать войск к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым.

Только у восточной границы Украины находились более 100 тысяч российских военных.

В России утверждали, что это просто военные учения, однако такие действия вызвали беспокойство у Европы и США.

Международное сообщество призывало РФ уменьшить напряженность и начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.