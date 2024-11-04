Помощь Украине может прекратиться: в СМИ раскрыли подготовку Европы к победе Трампа

Значительное количество европейских государств считает, что победа Трампа подбодрит Владимира Путина.

https://glavred.info/world/dopomoga-ukrajini-mozhe-pripinitisya-u-zmi-rozkrili-pidgotovku-yevropi-do-peremogi-trampa-10611293.html Ссылка скопирована

Украина может потерять помощь США / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Facebook

Главное из материала Politico:

Война истощает военные и финансовые ресурсы Запада

Помощь Украине может прекратиться сразу после победы Трампа

Как Европа готовится к результатам выборов в США

5 ноября в США состоятся выборы президента. В Европе панически ждут возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, а с ним нового положения в мире, при котором ЕС и Украина больше не смогут полагаться на Вашингтон.

Значительное количество европейских государств считает, что победа Трампа ободрит Владимира Путина, спровоцирует разрушительную торговую войну и разожжет политические разногласия на всем континенте. На Западе еще не забыли, что экс-президент США однажды назвал ЕС одним из "самых больших врагов" Америки, говорится в материале Politico.

видео дня

Сейчас Европа переживает непростые времена. Войны в Украине и на Ближнем Востоке приковывают внимание лидеров и истощают западные военные и финансовые ресурсы. Без постоянной поддержки со стороны Вашингтона возникают вопросы о том, как долго Украина сможет еще противостоять силам Путина.

В Лондоне новое правительство Кира Стармера обеспокоено тем, что Трамп прекратит военную помощь Киеву, вынудив его к мирным переговорам и отказу от территорий в пользу Москвы. Обещание Трампа прекратить войну в Украине в течение 24 часов после прихода к власти в других европейских столицах воспринимается с такой же серьезностью.

Один европейский дипломат заявил, что помощь Украине может прекратиться сразу. Путин воспользуется этим и, присоединив украинские территории, будет выжидать момента для повторения агрессии.

На этот раз уже против стран Балтии - Эстонии, Литвы и Латвии. Все три государства являются членами ЕС и НАТО. Глава Кремля сможет попытаться проверить и без того прохладную преданность Трампа НАТО и положениям о взаимной обороне военного альянса.

Что известно о выборах в США / Инфографика: Главред

Франция перед угрозой президентства Трампа призвала другие европейские страны усилить свой военный потенциал.

"Мы не можем позволить избирателям в Висконсине решать вопрос о европейской безопасности", - сказал Politico министр по вопросам Европы Франции Бенджамин Хаддад.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

По его словам, Франция будет сотрудничать с тем, кто победит на выборах в США, но настаивает на том, что Европе необходимо срочно подумать, как ориентироваться в мире, в котором на Вашингтон больше нельзя рассчитывать.

"Мы должны быть способными поддержать украинцев. Независимо от результата", - заявил Хаддад.

Проблема в том, что европейские лидеры - в том числе во Франции - в течение последних двух лет настаивали на усилении своих военных. И все же, кроме Польши, мало кому удалось это сделать.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский может склонить Трампа на свою сторону. Официальная позиция украинской власти, заключается в том, что Киев будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном независимо от результатов выборов президента в США.

Стали известны неожиданные итоги опроса в "шатких" штатах США. Отмечается, что среди избирателей Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

Байден обеспокоен действиями Трампа, если ему "не понравится" результат выборов в США. Выступая на брифинге в Белом доме, Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред